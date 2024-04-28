الرئيس السوري يشدد على تعزيز التضامن العربي

شدد الرئيس السوري بشار الأسد على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات .

جاء ذلك خلال لقاء الأسد اليوم الأحد وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني،بحسب بيان للرئاسة السورية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل.

كما تم استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.

وشدد الرئيس الأسد على ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

كان الوزير البحريني قد وصل إلى سورية ظهر اليوم الأحد في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً .

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد استقبل نظيره البحريني ظهر اليوم بعد وصوله من بيروت.

وتسلم الرئيس الأسد أواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 16 مايو في العاصمة البحرينية المنامة.