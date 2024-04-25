بايدن يعين ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الرئيس جو بايدن عين اليوم الخميس ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط.

وستحل غراندي محل ديفيد ساترفيلد.

وتتولى غراندي حاليا رئاسة معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مؤسسة مستقلة. وعملت سابقا في الأمم المتحدة لأكثر من 25 عاما في مسيرة مهنية تضمنت إدارة عمليات إغاثة في اليمن والعراق وجنوب السودان.