ولادة طفلة من رحم امرأة قتلت في القصف الإسرائيلي بغزة.. فيديو

أُنقذت رضيعة بعدما أجرى الأطباء عملية ولادة قيصرية لامرأة قُتلت في القصف الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة، وذلك كما ذكرت "BBC عربي".

وقال المسعفون إن الطفلة ولدت بضائقة تنفسية ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى لمدة تصل إلى شهر.

وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام وولدت في عملية قيصرية طارئة وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا.

وذكر أن والدتها القتيلة صابرين السكني، كانت حُبلى في الأسبوع الثلاثين.

ووُضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووضع شريط لاصق على صدرها كتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكني".

وقال أحد أقاربها ويدعى رامي الشيخ إن ملاك، ابنة صابرين الصغيرة التي قتلت في الغارة، كانت تريد تسمية أختها الجديدة "روح".