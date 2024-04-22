بيان من "الداخلية" المصرية حول واقعة إطلاق النار أمام مدرسة خاصة

كشفت قوات الأمن المصرية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

وقال بيان الداخلية المصرية إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة تبين أنه بتاريخ 21 أبريل الجاري تبلغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين طالبين أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وتابع البيان: "قام على إثرها والد أحدهما بالاستعانة بصديق له والتعدي بالضرب على الطالب الآخر وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة ولدى تجمع الأمن الإداري وعدد من الأهالي قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار.. وتمكن الأمن الإداري من التحفظ على صديقه وبحوزته سلاح أبيض وفوارغ الطلقات.. أثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن طبنجة صوت "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".