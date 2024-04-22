الرياض: إعدام سعودي أدين بخيانة وطنه وانضمامه لكيان إرهابي

نفذت السلطات السعودية اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر بحق أحد الإرهابيين السعوديين، بعد أن أدين بخيانة وطنه ومبايعة زعيم تنظيم إرهابي.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم الاثنين: "على ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 7

أكتوبر 2019، على عبدالرحمن بن ساير بن عبدالله الشمري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وانتهاجه منهجا إرهابيا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ومبايعته لزعيم تنظيم إرهابي، وذهابه إلى مناطق القتال وانضمامه لكيان إرهابي وتوليه منصبا قياديا فيه، ومشاركته في أعماله القتالية، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية".

وأضافت الداخلية السعودية: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور اليوم الاثنين بمنطقة الرياض".