استقالة رئيس استخبارات إسرائيل العسكرية.. ولابيد يدعو نتنياهو للاستقالة

قدم رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلي الميجور جنرال أهارون حاليفا، الإثنين استقالته بعد إقراره "بمسؤوليته" عن إخفاقات إبان الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر على جنوب إسرائيل واندلعت إثره الحرب في قطاع غزة حيث توعدت اسرائيل بتوجيه "ضربات مؤلمة" جديدة للحركة.

والجنرال أهارون حاليفا هو أول شخصية سياسية أو عسكرية تستقيل منذ هجوم السابع من اكتوبر.

وقال الجيش في بيان إنه "طلب التنحي عن منصبه بالتنسيق مع رئيس هيئة الأركان لمسؤوليته كرئيس لشعبة الاستخبارات عن أحداث السابع من أكتوبر".

من جهته دعا زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن يحذو حذو المثال الذي ضربه رئيس الاستخبارات العسكريةا، قائلا إن عليه (نتنياهو) الاستقالة بسبب الإخفاقات المحيطة بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن لابيد إشادته بحاليفا لقراره "المبرر والجدير بالاحترام بالاستقالة من منصبه بمجرد تعيين بديل له، ونقلت عنه قوله في منشور على تطبيق إكس إن "رئيس الوزراء نتنياهو يجب عليه أن يفعل الشيء نفسه."

في وقت سابق اليوم، وجه عضو الكنيست عن حزب يش عتيد (هناك مستقبل)، فلاديمير بيلياك، دعوة مماثلة، قائلا إن نتنياهو "يجب أن يستقيل فورا" بغض النظر عما إذا تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الأحداث المحيطة بهجوم 7 أكتوبر أم لا.