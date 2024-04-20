البحرين تعرب عن أسفها لفشل اعتماد قرار عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة

أعربت مملكة البحرين عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال واستمرار الحرب والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية "بنا " أن استكمال الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة حق قانوني وسياسي ضمن الحقوق التاريخية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، وخطوة أساسية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة تسودها الحرية والعدالة والرخاء والأمن والتعايش السلمي بين شعوبها قاطبة.