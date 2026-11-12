سيف بن زايد: أمن الخليج كُلٌ لا يتجزأ.. وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الثالث والأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور وزراء الداخلية ورؤساء وفود دول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

وأكد سموه، خلال كلمته، أن دول مجلس التعاون يجمعها مصير واحد وإرادة راسخة لحماية أمن الخليج واستقراره مهما تعاظمت التحديات.

وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التكامل الأمني وتوحيد الجهود والمواقف في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، تجسيداً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، مشدداً على أن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وأن حفظ مكتسباته وحماية شعوبه مسؤولية مشتركة.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، وللفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية بمملكة البحرين، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثمناً جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في إنجاح الاجتماع.