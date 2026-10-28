عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

ترأس رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ29 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة وزراء الإعلام بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حضور جاسم محمد البديوي.

وبحث الاجتماع مسارات تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي، وتطوير آليات التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يدعم توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمحتوى، حيث شملت المناقشات مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك للفترة 2023-2030.

كما استعرض الاجتماع مقترحات الدول الأعضاء والأمانة العامة، والتقارير السنوية لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، في إطار متابعة العمل الإعلامي المشترك وتطوير مؤسساته وبرامجه.

وأكد عبدالله آل حامد، أن تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي يمثل ضرورة استراتيجية لترسيخ وحدة الصف، وصون المصالح المشتركة، والحفاظ على مكتسبات دول المجلس، في ضوء التطورات الجيوساسية التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن قدرة الإعلام على تشكيل الوعي وتوجيه النقاش العام تجعله شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات، ومواكبة التحولات السريعة في البيئة الرقمية، وتقديم محتوى مهني موثوق يعكس وحدة المصير وتطلعات شعوب المنطقة.

وقال إن الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي شكل فرصة مهمة لتطوير مسارات التعاون الإعلامي، والارتقاء بالتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يعزز فاعلية العمل الخليجي المشترك ويواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

وأشار عبدالله آل حامد إلى أهمية الانتقال بالتعاون من تنسيق المواقف إلى تكامل الجهود، عبر تطوير المعايير المشتركة للمحتوى الإعلامي، وتوسيع تبادل المحتوى الرقمي والخبرات، وتطوير برامج الحوار الإعلامي، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التضليل والممارسات الرقمية التي تستهدف الثقة بين المجتمعات الخليجية.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترجمة التوافق الخليجي إلى مبادرات عملية وبرامج تنفيذية واضحة، تستند إلى مسؤوليات محددة وآليات متابعة فاعلة، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز قدرة دول المجلس على حماية مصالحها المشتركة وترسيخ إعلام مهني مسؤول.

وقال عبدالله آل حامد: تؤمن دولة الإمارات بأن الإعلام أحد أهم خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي، وأن العمل الخليجي المشترك مطالب بالانتقال من تنسيق المواقف إلى توحيد الجهود، ومن رد الفعل إلى الاستباق، فالتعاون الإعلامي لا يعني تطابق الرسائل، بل وضوح الثوابت المشتركة وتكامل الأدوار.

وأعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة العمل الإعلامي المشترك، ومتطلعاً إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في توسيع آفاق التعاون وترسيخ التكامل الإعلامي الخليجي.

وضم وفد الإمارات سفير الدولة لدى مملكة البحرين فهد محمد سالم بن كردوس العامري، والأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام محمد سعيد الشحي، والمدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة ميثا السويدي.

وشهد الاجتماع الـ29 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث آفاق التعاون الإعلامي مع المحيطين العربي والدولي، من خلال مقترح تنظيم منتدى إعلامي خليجي مصري، وتطوير برنامج الحوارات الإعلامية الخليجية، وتعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.