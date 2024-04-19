انفجارات إيران ناجمة وفق مسؤولين أميركيين عن ضربة إسرائيلية

وقعت انفجارات فجر الجمعة في وسط إيران نسبها مسؤولون أميركيون إلى ضربة إسرائيلية ردّا على الهجوم الإيراني غير المسبوق بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

لكن وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلت الجمعة عن "مصادر مطلعة" أن "لا تقارير عن هجوم من الخارج" وقع في إيران.

وذكرت الوكالة أنه "خلافا للشائعات وللتاكيدات الصادرة عن وسائل الإعلام الإسرائيلية... ليس هناك أي تقارير تفيد عن هجوم من الخارج على مدينة أصفهان أو على أي منطقة أخرى من البلاد".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إيرانيين، أن الهجوم نفذ بمسيّرات صغيرة ربما انطلقت من الأراضي الإيرانية، وأن الدفاعات الجوية "لم ترصد أجساما طائرة غير محددة تعبر المجال الجوي الإيراني".

من جهتها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي طلب عدم كشف اسمه قوله إن الضربة جاءت ردا على هجوم نهاية الأسبوع والهدف منها إظهار لإيران أن إسرائيل قادرة على الضرب داخل البلاد.

وفي كلمة ألقاها أمام مئات الأشخاص في شمال شرق البلاد، لم يأتِ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ذكر الانفجارات التي وقعت قبل ساعات.

وأفادت طهران عن وقوع ثلاثة انفجارات قرب قاعدة عسكرية في قهجاورستان الواقعة بين أصفهان ومطارها في وسط البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "فارس" الرسمية.

وأعلنت السلطات الإيرانية الجمعة أنها أسقطت مُسيّرات وأنه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد.

وأكدت وكالة "تسنيم" أن المنشآت النووية في أصفهان "آمنة تماما".

وفي وقت لاحق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لم تلحق "أي أضرار" بالمنشآت النووية الإيرانية.