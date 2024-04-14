سلطنة عُمان تدعو إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب

دعت سلطنة عمان إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء العمانية /العمانية/ اليوم أنها تتابع باهتمام بالغ تطوُّرات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته وأهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية موقفها الداعي إلى الالتزام بالقوانين الدولية وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.