الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة إكس أن الاتحاد يدين بشدة هجوم إيران بمسيّرات وصواريخ مساء السبت على إسرائيل، منددا بـ"تصعيد غير مسبوق" و"تهديد خطير للأمن الإقليمي".

وقال بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإيراني غير المقبول على إسرائيل. إنه يشكل تصعيدا غير مسبوق وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي".

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "إلى بذل كل ما هو ممكن لمنع تصعيد إقليمي جديد"، وقال ايضا عبر إكس "ينبغي تجنب إراقة مزيد من الدماء. سنواصل متابعة الوضع من كثب مع شركائنا".