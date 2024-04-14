بايدن يعود إلى واشنطن مع شن هجوم إيراني على إسرائيل

عاد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى واشنطن اليوم السبت للتشاور مع فريق الأمن القومي بينما شنت إيران هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن قطع رحلته في العطلة الأسبوعية إلى ديلاوير لمراقبة التطورات والاجتماع بأعضاء الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين الأميركيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت اليوم السبت عشرات الطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الجانبين. وتعهدت الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في بيان بعد بدء الهجوم الإيراني "الرئيس بايدن كان واضحا: دعمنا لأمن إسرائيل راسخ. والولايات المتحدة ستقف إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران".

وذكر مسؤول أميركي أن بايدن بدأ اجتماعا مع مستشاري الأمن القومي.

وتوعدت طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، والذي أدى إلى مقتل قائد كبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وستة ضباط آخرين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت سابق من اليوم "التهديدات الطارئة في المنطقة"، وأكد مجددا دعم واشنطن الكامل لإسرائيل ضد هجمات إيران ووكلائها.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي في منشور على منصة إكس إنه نقل رسالة مماثلة عن الدعم الأميركي لنظيره الإسرائيلي تساحي هنجبي.

وأعلنت إسرائيل وضع الجيش في حالة تأهب قصوى وألغت جميع الأنشطة التعليمية.