مقتل جزائري برصاص الشرطة الفرنسية بعد تنفيذه هجوم مميت بسكين

قتل مهاجم يحمل سكيناً، برصاص الشرطة في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا بعد هجوم مميت.

وطعن الرجل أحد المشاة وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة في منطقة مزدحمة على ضفاف نهر جارون مساء الأربعاء، حسبما ذكرت إذاعة "فرانس إنفو" ووسائل إعلام أخرى نقلا عن الشرطة.

وفر الرجل 37 عاماً، من مكان الحادث وقتل برصاص الشرطة عندما رفض إلقاء سلاحه. ولا يفترض المحققون وجود دافع إرهابي. وبدلا من ذلك، يقال إنه كانت هناك مشادة بين الجاني والضحية حول شرب الكحول.

وكان المهاجم قد اتهم مجموعة من الأشخاص من أصول شمال أفريقية بشرب الكحول، حسبما ذكرت صحيفة زود ويست المحلية. وتصاعد الوضع قبل أن يستل المهاجم سكينا.

وأفادت تقارير بأن القتيل جزائري 36 عاماً، أصيب في رقبته. ونقل الرجلان المصابان بجروح خطيرة إلى المستشفى الجامعي في بوردو.