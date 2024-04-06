انفجارات متتالية تدوي في محيط العاصمة السورية دمشق

قالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن اصوات الانفجارات التي سمعت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي القوات الحكومية السورية لأهداف معادية اسرائيلية .

وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية أن "الدفاعات الجوية السورية رصدت أهدافا معادية غالباً طائرات مسيرة في مناطق شمال العاصمة دمشق" .

وتحدثت وسائل اعلام سورية عن سماع دوي انفجارات متتالية في محيط العاصمة دمشق .

وشهدت سورية خلال الأيام الماضية تصعيداً إسرائيليا كبيرا باستهداف الاراضي السورية وكان اخرها استهداف مبنى محلق بالسفارة الإيرانية في حي المزة غرب العاصمة دمشق .