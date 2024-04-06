القاهرة تستضيف غدا مباحثات استعادة الهدوء في غزة

أفادت مصادر مصرية رفيعة المستوى بأن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات استعادة التهدئة في غزة.

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت عن المصادر قولها إن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي يشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة.

وأضافت أنه بدعوة مصرية يصل وفد قيادي من حــماس إلى القاهرة غدا الأحد لبحث تطورات وقف إطلاق النـار في غزة.