قنصل عام قطر يشيد بالسمعة العالمية للإمارات في الأمن والأمان

أشاد قنصل عام دولة قطر الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية سعيد بن علي الهاجري، بالسمعة العالمية التي تحظى بها دولة الإمارات في الأمن والأمان.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، سعادة قنصل عام دولة قطر الشقيقة، وذلك في نادي ضباط الشرطة، بحضور سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وسعادة اللواء عبدالله الغيثي مساعد القائد العام لشؤون العمليات، وعدد من كبار الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، خلال اللقاء، حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون والتواصل الدائم مع الهيئات الدبلوماسية في الدولة بما يخدم الصالح العام، مشيراً إلى عمق الروابط المشتركة بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة اجتماعيا وثقافيا وتاريخيا وعلميا.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية القطرية، بالإضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سعادة سعيد بن علي الهاجري قنصل عام دولة قطر، بالتعاون المشترك مع شرطة دبي في مختلف المجالات، منوها بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي .

وبعد اللقاء، اصطحب معالي الفريق المري، سعادة سعيد بن علي الهاجري في جولة تعريفية في نادي ضباط الشرطة.

وفي ختام اللقاء، أعرب معالي الفريق المري، عن تقديره بزيارة قنصل عام دولة قطر، التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية للقيادة العامة لشرطة دبي.