روسيا: حلف الأطلسي يعود لعقلية الحرب الباردة بعد 75 عاما على تأسيسه
قالت روسيا اليوم الأربعاء إن حلف شمال الأطلسي عاد لعقلية الحرب الباردة مع احتفاله هذا الأسبوع بمرور 75 عاما على تأسيسه.
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحافيين، "الآن، فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، عاد الحلف إلى أوضاع الحرب الباردة"، مضيفة أن ذكرى تأسيس الحلف ليست سببا للاحتفال.
وأوضحت زاخاروفا أنه لا مكان للحلف في "عالم متعدد الأقطاب" لكنه يبقى ركيزة للاهتمام الروسي
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