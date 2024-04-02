انتهاء الاجتماع عن بعد بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بشأن رفح

عقد مسؤولون بارزون من الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعا عن بعد اليوم الاثنين لمناقشة مقترحات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البديلة للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، والذي تعارضه واشنطن.

وقال مسؤول أميركي إن الاجتماع انتهى ومن المتوقع صدور بيان مكتوب عنه في وقت لاحق.

وحث بايدن إسرائيل على عدم شن هجوم كبير في رفح لتجنب سقوط مزيد من القتلى المدنيين بين السكان الفلسطينيين في غزة، حيث تقول السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 32 ألف شخص قتلوا.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها من أي عملية برية كبيرة في رفح، وهي آخر ملاذ آمن نسبيا لأكثر من مليون مدني فلسطيني نازح.

وأضافت في مؤتمر صحافي "إذا أرادوا المضي قدما في عملية عسكرية، فيجب أن نجري هذه المحادثة... علينا أن نفهم كيف سيمضون قدما".

وقالت للصحافيين إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان هو من يقود المناقشات من الجانب الأميركي.