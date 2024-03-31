نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لعلاج فتاق

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيخضع لعملية جراحية اليوم الأحد لعلاج فتاق بعد أقل من عام على تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له، وذلك في وقت تخوض فيه إسرائيل حربا مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "خلال فحص روتيني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليل السبت، تم اكتشاف فتاق"، مضيفا أنه سيخضع لتخدير عام في أثناء الجراحة التي ستُجرى له في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفي إشارة إلى أن حالته الصحية ليست خطيرة، أعلن مكتب نتنياهو (74 عاما) أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 1630 بتوقيت غرينتش قبل خضوعه للعملية الجراحية.

وجاء في البيان أن وزير العدل ياريف ليفين سيحل محل نتنياهو خلال الفترة التي سيتوقف فيها عن العمل بسبب العملية.

وكان نتنياهو قد خضع في يوليو الماضي لعملية زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب لديه، وذلك في الوقت الذي كانت إسرائيل تعاني فيه من أسوأ أزمة داخلية بها منذ عقود بسبب الاحتجاجات الكبيرة على خطة تعديل النظام القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتطرفة.