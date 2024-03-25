الرئيس الألماني يبعث بخطاب إلى الأميرة كيت متمنيا لها الشفاء

أعرب الرئيس الألماني فرانك -فالتر شتاينماير عن تمنياته بالشفاء للأميرة البريطانية كيت التي أعلنت مؤخرا عن إصابتها بمرض السرطان.

وكتبت السفارة الألمانية في لندن اليوم الاثنين على منصة إكس أن شتاينماير بعث خطابا إلى كيت أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني الأمير ويليام، أشاد فيه بالطريقة التي أعلنت بها كيت عن مرضها.

ونقلت السفارة من الخطاب الذي بعث به شتاينماير إلى كيت/ 42 عاما/ القول: " كلماتكم الشجاعة والمشجعة حول مرضكم الذي تواجهونه بشجاعة كبيرة، أثر في نفسي وزوجتي بشدة". وأضاف: "نتمنى لكم كل القوة والشفاء العاجل".