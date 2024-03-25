حزب سويسري متطرف يُعيّن مزارعاً زعيماً له

عيّن حزب «يو دي سي» السويسري اليميني المتطرّف، أكبر قوة سياسية في البلاد، السبت، المُزارع مارسيل ديتلينغ زعيماً جديداً له، وهو مؤيد لخط متشدد في ملفَي الهجرة وحق اللجوء.

وانتُخب ديتلينغ، المرشح الوحيد، بالإجماع زعيماً للحزب في اجتماع للمندوبين في لانغنثال شمال سويسرا.

وكان هذا النائب (43 عاماً) الذي يمثّل منطقة شفيتس، مديراً لحملة الحزب الذي هيمن إلى حد كبير على الانتخابات البرلمانية السويسرية في أكتوبر الماضي.

وقال بعد تعيينه: «سنواصل مستقبلاً الدفاع عن حريتنا واستقلالنا، ولن نسمح لحكام أجانب بأن يضايقونا».