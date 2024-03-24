واشنطن لا تستبعد حدوث " تداعيات وعواقب" بالنسبة لإسرائيل إذا مضت في عملية رفح

قالت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إنه قد تكون هناك " تداعيات وعواقب" بالنسبة لإسرائيل إذا ما مضت قدما في العملية البرية المتوقعة في رفح لملاحقة مقاتلي حركة حماس.

وأضافت هاريس في مقابلة مع محطة (إيه بي سي نيوز) الأميركية بُثت اليوم الأحد: "لقد كنا واضحين في محادثات متعددة وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأ فادحاً".

وتابعت: "دعني أخبرك بشيء .. لقد درست الخرائط، ولا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الأشخاص".

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه وافق على خطة لاجتياح رفح، وهو إعلان دفع الرئيس جو بايدن إلى نقل ما وصفه البيت الأبيض بـ "مخاوف عميقة" بشأن سلامة العديد من المدنيين الذين يحتمون في المدينة.

ولقي عشرات الآلاف حتفهم في غزة حتى الآن، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس هناك.