صاروخ روسي يخترق المجال الجوي البولندي

أطلقت القوات الروسية وابلا من الصواريخ على أوكرانيا، حيث دخل أحد الصواريخ المجال الجوي البولندا لفترة وجيزة أثناء الهجوم.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، في بيان عبر منصة " إكس"، تويتر سابقا، إن انتهاكا للمجال الجوي البولندي وقع الساعة الرابعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي (0323 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، عندما دخل صاروخ كروز أطلقته مروحية روسية المجال الجوي البولندي بالقرب من بلدة أوسيردو لمدة 39 ثانية.

وأضاف البيان أن الهدف من الهجمات هو مدن بغرب أوكرانيا، مضيفا أن أنظمة الرادار العسكري رصدت الصاروخ خلال مساره".

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان أمن المجال الجوي البولندي، بما فيها تفعيل القوات البولندية الجوية وقوات الحلفاء الجوية.

وقالت وزارة الدفاع البولندية عبر تطبيق " إكس" إن صاروخا روسيا من طراز كروز دخل المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، جاسيك سيويرا، إن السلطات في وارسو أبلغت حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالواقعة.



واستدعت وزارة الخارجية في وارسو القائم بأعمال السفارة الروسية، وسلمته مذكرة احتجاج بعد الواقعة.

وطالبت المذكرة روسيا "بتوضيح واقعة اختراق المجال الجوي والوقف الفوري لمثل هذه الأنشطة".

وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إن الصاروخ الروسي دخل الأراضي البولندية على عمق يتراوح بين ألف إلى ألفي متر.

وأضاف كاميش، لوكالة الأنباء البولندية، "لو كان هناك أي مؤشر على أن هذا الصاروخ كان يتجه نحو هدف على أراضي (بولندا)، لكان تم إسقاطه بكل تأكيد".

وقال كاميش إنه تم تفعيل طائرات مقاتلة بولندية وأمريكية من طراز إف-16.

وأكد عمدة لفيف، اندري سادوفي، عبر تطبيق تليغرام، أنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا و7 طائرات مسيرة فوق المنطقة.

وقال سادوفي إنه لم يكن هناك أي إصابات في مدينة لفيف، أكبر مدينة بغرب أوكرانيا.