البحث بين الأنقاض في موقع هجوم موسكو سيستغرق "أياما"

سيستغرق البحث عن ضحايا بين أنقاض صالة الحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو والتي كانت هدفا لهجوم تبناه تنظيم "داعش" ،أياما عدة وفق ما أعلن حاكم منطقة موسكو السبت.

وكتب أندري فوروبيوف على تلغرام بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة التحقيق الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 115 قتيلا، "يعمل المنقذون 24 ساعة على 24 في الموقع ... عثر على 20 جثة أخرى تحت الأنقاض. سيستمر العمل لأيام عدة".