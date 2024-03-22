"صدمة كبيرة".. كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان

كشفت أميرة ويلز كيت عن تشخيص إصابتها بالسرطان، وأعلنت أنها في المراحل الأولى من "العلاج الكيميائي الوقائي".

وقالت كيت، وفي رسالة بالفيديو نشرت اليوم، إنها خضعت لعملية جراحية كبيرة في البطن في 14 يناير لحالة يعتقد أنها غير سرطانية، لكن الاختبارات اللاحقة كشفت عن وجود السرطان.

وفي رسالتها، كشفت أن التشخيص كان بمثابة "صدمة كبيرة"، وكانت هي والأمير ويليام يبذلان قصارى جهدهما لمعالجة الأمر بشكل خاص من أجل أسرتهما الصغيرة.

وقالت: "أنا بخير وأزداد قوةً كل يوم من خلال التركيز على الأشياء التي ستساعدني على الشفاء، في ذهني وجسدي وأرواحي".

وأضافت: «وجود ويليام بجانبي مصدر رائع للراحة والطمأنينة أيضاً. كما هو الحال مع الحب والدعم واللطف الذي أظهره الكثير منكم. إنه يعني الكثير بالنسبة لكلينا على حد سواء».

وأشارت كيت إلى أنها أرادت اغتنام هذه الفرصة لتقول "شكراً شخصياً على كل رسائل الدعم الرائعة وعلى تفهمكم بينما كنت أتعافى من الجراحة".

وختمت بالقول: "لقد كانا شهرين صعبين للغاية بالنسبة لعائلتنا بأكملها، ولكن كان لدي فريق طبي رائع اعتنى بي كثيراً، وأنا ممتنة جداً له".