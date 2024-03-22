قتلى وجرحى بانفجار وإطلاق نار في مركز تجاري بضواحي موسكو

أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن شهود عيان أن الانفجار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري.

من جهته أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.



كما أفاد مراسل وكالة "تاس" الروسية أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.

وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعافي إلى مكان الحادث.

من جهته قال عمدة موسكو: "وقعت في المركز التجاري "كروكوس سيتي" مأساة رهيبة.