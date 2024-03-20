ميقاتي:إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي باستهداف المدنيين والبنية التحتية للبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن "العدوان" الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية، ويستمر في تنفيذ التدمير المتعمد للنظم البيئية الطبيعية والزراعية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن ميقاتي قوله ، خلال الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية ، إنه "في ظل الاضطرابات الناجمة عن زعزعة الاستقرار الإقليمي والعالمي، حيث أصبح السلام أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، وحيث فشلت الإنسانية في مواجهة فلسطين، فإن اللجوء إلى القيم الإنسانية، مثل تلك التي تمثلها الفرنكوفونية، هو وحده الذي يمكن أن يجنبنا الغرق الأخلاقي والمعنوي" .

وأضاف ميقاتي أن "لا خيار للبنان سوى إتباع طريق الحوار البناء والاحترام المتبادل والتسامح الذي يمثل الانسجام ضمن الاختلاف" ، مشيرا إلى أن "اللبنانيين مصممون على العيش وعدم الاستسلام أبدا".