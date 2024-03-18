بوتين: فوزي بالانتخابات سيسمح بتماسك المجتمع الروسي

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد الشكر للروس الذين خرجوا للإدلاء بأصواتهم، قائلا إن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستسمح للمجتمع الروسي بالتماسك وبأن يصبح أقوى.

وإعتبر بوتين أن فوزه في الانتخابات الرئاسية وفق النتائج الأولية المعلنة الأحد، تظهر "ثقة" الروس في قيادته.

وقال بوتين في خطاب بمقر حملته الانتخابية في موسكو "أمامنا العديد من المهام المحددة والمهمة التي يتعين علينا إنجازها. وتظهر نتائج الانتخابات ثقة مواطني البلاد وأملهم في أن نقوم بكل ما هو مخطط له".

وكان بوتين يتحدث في ساعة متأخرة من مساء اليوم بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه بأغلبية ساحقة قياسية فيما بعد حقبة الاتحاد السوفيتي.