ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في أميركا

قال المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأميركية دونالد ترامب اليوم السبت، أنه إذا لم يتم انتخابه لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة، فسيكون هناك "حمام دم" في البلاد. وأضاف "إذا لم أفز بالانتخابات فلست متأكدا أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد".

وأشار ترامب خلال خطاب ألقاه أمام أنصاره في أوهايو إلى أنه إذا لم يفز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، "فلست متأكدا أن انتخابات أخرى ستجرى بالبلاد"، وقال: "إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد، حسب روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، تعهد ترامب "بإطلاق سراح" مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كأحد أعماله الأولى إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "سيكون أول عمل لي كرئيسكم القادم هو إغلاق الحدود، وتحرير رهائن 6 يناير المحتجزين ظلما!".

ووفقا لأحدث بيان لوزارة العدل فإنه "في غضون 38 شهرا منذ 6 يناير 2021، تم اتهام أكثر من 1358 شخصا في جميع الولايات الخمسين تقريبا بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك مبنى الكابيتول الأميركي".

جدير بالذكر أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر 2024، ويتوقع أن يواجه ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.

وأصبح من شبه المؤكد أن الانتخابات الرئاسية المقررة ستكون الآن إعادة لسباق 2020 الذي هزم فيه الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه ترامب، وهي المرة الأولى منذ 70 عاما التي تحصل فيها مواجهة ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما ما زال ترامب يواجه عدة تهم قضائية.