رئيس الأركان الإسرائيلي: نخوض حربا على جبهات متعددة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات.

وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن هاليفي، أكد خلال قيامه بجولة تفقدية لرجال شرطة الحدود في الضفة الغربية، أمس الجمعة، "إن أي حدث أو واقعة على إحدى الجبهات قد تؤثر على مناطق أخرى ويثير رد فعل في تلك المناطق".

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أنه بالنظر إلى حلول شهر رمضان، فإن جميع قوات الأمن يجب أن تكون حذرة بشكل خاص.

وفي هذا السياق ، ذكر هاليفي كلا من لبنان وسورية والضفة الغربية وغزة و "نطاق أبعد من ذلك".

وتابع هاليفي بالقول "ينبغي تركيز اهتمام الجيش وجميع القوات الأخرى على فترة شهر رمضان بأكملها وعلى جميع الجبهات.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إن "هذا الأسبوع شهد بالفعل عدة محاولات لشن هجمات في مناطق متفرقة، وأن التحدي يكمن في مواصلة التأمين خلال الشهر بأكمله وبعد إنتهائه أيضا، لأن -التأمين- لا ينتهي بإنتهاء شهر رمضان، ولكننا نكثف من مهامنا خلال هذا الشهر".