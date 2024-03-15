شولتس يعلن اعتزام الغرب شراء أسلحة لأوكرانيا من كل أنحاء العالم

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الغرب عازم على شراء أسلحة لأوكرانيا من كل أنحاء العالم مستقبلا.

وفي أعقاب مشاوراته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البولندية دونالد توسك، قال شولتس في برلين اليوم الجمعة: "سنقوم اعتبارا من الآن بشراء المزيد من الأسلحة لصالح أوكرانيا - وذلك على مستوى السوق العالمي بأكمله."، وأردف: "هذا تحسن جيد."

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه سيتم توسيع نطاق إنتاج العتاد العسكري في أوروبا، كما سيتم تأسيس " تحالف قدرات جديد للمدفعية الصاروخية بعيدة المدى"، وقال إنه سيتم تعزيز المساعدات لأوكرانيا في إطار الاتحاد الأوروبي.

وكشف شولتس أنه سيتم دعم شراء الأسلحة لأوكرانيا ماليا عن طريق الإيرادات القادمة من الأصول الروسية المجمدة.