السيسي: مصر تسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال أيام وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله.

وحذر السيسي من خطورة الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الحدودية التي تشير التقديرات إلى نزوح نحو 1.5 مليون شخص إليها بالقرب من حدود غزة مع مصر.

كما يحذر مسؤولو الإغاثة من خطر مجاعة تلوح في الأفق بالقطاع والذي يسكنه نحو 2.3 مليون شخص مع دخول الحرب بين حركة حماس وإسرائيل شهرها السادس.

وقال السيسي في رسالة مسجلة خلال زيارة لأكاديمية الشرطة "بنقول ان احنا نتمنى خلال يعني أيام قليلة بالكتير نصل إلى وقف إطلاق النار وميبقاش فيه تطور سلبي ممكن يؤثر على الموقف أكتر من كده".

وأضاف "احنا بنتكلم على إن احنا نصل لوقف لإطلاق النار هدنة يعني ونصل إلى أن احنا ندخل أكبر حجم من المساعدات".

موضحا أن ذلك سيشمل "علشان نغيث...والمجاعة دي يتوقف حد لتأثيرها على الناس وأيضا للسماح للناس الموجودين في الوسط وفي الجنوب يعني يتحركوا باتجاه الشمال لأماكنهم مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح".

وقال السيسي "احنا حذرنا من الأمر اللي بيتم ده وعدم دخول المساعدات يؤدي إلى مجاعة".

وعبر السيسي عن قلقه من التداعيات الإقليمية الناجمة عن حرب غزة، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر التي دفعت شركات الشحن إلى الابتعاد عن قناة السويس، ما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة الحيوية لمصر بنحو 50 بالمئة في بداية هذا العام.

وقال السيسي "احنا حذرنا أيضا من اتساع نطاق الحرب وزي ما انتوا شوفتم سلامة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس وتأثير دا على التجارة الدولية بشكل كبير".

وتابع "كل دا احنا حذرنا منه وأيضا ممكن أن الصراع يمتد إلى الشمال. كل دي مخاطر احنا بنحذر منها".