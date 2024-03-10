طيار ومساعده ينامان لنصف ساعة أثناء رحلة داخلية وسلطات إندونيسيا تفتح تحقيقاً

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية يوم السبت فتح تحقيق مع شركة الطيران المحلية "باتيك إير" بعد تقارير عن نوم طيار ومساعده أثناء رحلة جوية داخلية من دون التسبب في أي حادث.

وقالت المديرة العامة للنقل الجوي في وزارة النقل الإندونيسية كريستي إنداه مورني في بيان "سنجري تحقيقا ومراجعة لعمليات الطيران الليلية في إندونيسيا في ما يتعلق بإدارة مخاطر الإرهاق لشركة "باتيك إير" وجميع شركات النقل الجوي".

وذكر البيان أن المديرة العامة للوزارة وبخت بشدة شركة "باتيك إير" عقب الواقعة، ودعت شركات الطيران إلى الاهتمام بجودة وقت راحة الطاقم ومدته.

من جهتها دعت وكالة سلامة الطيران الإندونيسية شركات الطيران إلى تعزيز الضوابط داخل قمرة القيادة والتأكد من حصول طاقم الطائرة على قسط كاف من الراحة قبل كل رحلة.

وفي المقابل قالت شركة "باتيك إير" في بيان السبت إنها تتبع سياسة مناسبة على صعيد راحة طواقمها، وتلتزم بتنفيذ جميع توصيات السلامة.

وأضافت الشركة أن الطيارين وعمرهما 32 و28 عاما وكلاهما إندونيسيان، تم إيقافهما عن العمل مؤقتا.

وفي 25 يناير، نام طيار ومساعده في وقت واحد على متن طائرة من نوع إيرباص "إيه 320" لمدة 28 دقيقة تقريبا، خلال رحلة من سولاويسي في شمال إندونيسيا إلى العاصمة جاكرتا، وفق تقرير أولي صادر عن اللجنة الوطنية لسلامة النقل اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وقال التقرير إن أحد الطيارين لم يحصل على قسط كاف من الراحة في الليلة التي سبقت الرحلة، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى سلسلة من الأخطاء الملاحية، لكن المسافرين الذين بلغ عددهم 153 راكبا وأربع مضيفات خرجوا سالمين من هذه الرحلة التي استمرت ساعتين و35 دقيقة.

وبعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع طلب قائد الطائرة من مساعده إذنا بالراحة لبعض الوقت، وهو ما حصل عليه.

وتابع التقرير أن الأخير تولى بعد ذلك قيادة الطائرة لكنه استسلم بدوره للنعاس.

وبعد ثمان وعشرين دقيقة من آخر إرسال مسجل، استيقظ الطيار وأدرك أن مساعده كان نائما وأن الطائرة لم تكن على المسار الصحيح.

وذكر التقرير أنه أيقظ زميله على الفور، وأجاب على مكالمات من جاكرتا وصحّح مسار الرحلة وهبطت الطائرة بسلام بعد ذلك.