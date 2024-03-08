الرئيس الروسي السابق: بايدن لا يحق له مقارنة نفسه بفرانكلين روزفلت

وصف دميتري ميدفيديف، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة بأنه "مجنون" ووصمة عار على الولايات المتحدة، وقال إن الرئيس الأميركي لا يحق له مقارنة نفسه بفرانكلين روزفلت.

واستهل بايدن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمس الخميس بمقتبس من خطاب ألقاه روزفلت أمام الكونغرس عام 1941 قال فيه إن الأمة تواجه نقطة تحول غير مسبوقة في التاريخ.

واتهم بايدن أيضا منافسه الجمهوري دونالد ترامب بالرضوخ لروسيا، وذلك بعد ما يزيد قليلا عن أسبوعين من وصفه فلاديمير بوتين بأنه "مجنون".

وقال ميدفيديف، رئيس روسيا السابق والذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس الأمن بالبلاد، على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "رغم أن روزفلت كان رجلا عاجزا على كرسي متحرك، فإنه أخرج الولايات المتحدة من الكساد الكبير. أما بايدن، فهو شخص مجنون مختل عقليا عقد العزم على جر الإنسانية إلى الجحيم".

وأضاف "كان روزفلت يقاتل مع حلفائه ومن بينهم الاتحاد السوفيتي من أجل إحلال السلام، أما بايدن يعمل بجد لبدء حرب عالمية ثالثة".

وكتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية "كان روزفلت يقاتل ضد الفاشيين أما بايدن يقاتل من أجلهم... إنه وصمة عار على الولايات المتحدة".

وأثارت الحرب في أوكرانيا أسوأ أزمة في العلاقات بين روسيا مع الغرب.