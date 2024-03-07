زيارة "كسب القلوب".. مودي في كشمير للمرة الأولى منذ إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سريناغار الخميس أنه يريد "كسب القلوب"، خلال زيارة لكبرى مدن الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، هي الأولى التي يقوم بها لهذه المنطقة منذ إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به بموجب الدستور في 2019.

وقال مودي في تجمع في سريناغار "أعمل جاهدا لكسب قلوبكم وسأواصل محاولة كسب قلوبكم".

وجردت حكومة مودي هذه المنطقة التي تطالب بها باكستان، من وضعها الدستوري الخاص، في إجراء يهدف إلى وضعها تحت إشراف مباشر بشكل أكبر لنيودلهي.

وباتت المنطقة تنقسم حاليا إلى كيانين إداريين متميزين هما جامو وكشمير التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، ولاداخ التي يغلب عليها البوذيون.

أثار هذا القرار الذي لقي ترحيبا واسعا في الهند، غضب عدد كبير من سكان هذه المنطقة "المعسكرة" جدا.

وقال مودي لآلاف الأشخاص الذين تجمعوا في الملعب "جامو وكشمير ليست مجرد منطقة، إنها جوهرة البلاد". وعبر عن شعوره بالفخر بأنه غير وضع المنطقة. وقال إن القواعد القديمة و"سياسات حكم العائلات" حدت من إمكانياتها.

وأعلن مودي مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ خلال أيام "اليوم، من كشمير، أرسل تمنياتي إلى البلاد بأكملها بحلول شهر رمضان المقبل".

وسيّرت قوات الأمن الخميس دوريات في الشوارع وعلى متن زوارق بخارية على طول النهر الذي يعبر سريناغار.

وافتتح مودي عن بعد سلسلة من المشاريع التنموية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الزراعي والسياحة في كشمير وأجزاء أخرى من الهند.

وتأتي هذه الزيارة قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو وستكون الأولى منذ أن خسرت المنطقة الحكم الذاتي.

وأجريت آخر انتخابات محلية في كشمير في 2014.