أعلى عدد يعبر بحر المانش.. وصول 401 مهاجر الى المملكة المتحدة

وصل أكثر من 400 مهاجر المملكة المتحدة أمس الاثنين، فيما يعد أعلى عدد يعبر بحر المانش هذا العام.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن إحصاءات وزارة الداخلية أظهرت أن 401 شخص عبروا بحر المانش على متن سبعة قوارب. ويعد هذا أعلى يتم تسجيله خلال عام 2024 حتى الآن، ويشير إلى أن كل قارب يحمل نحو 41 شخصا.

ويأتي ذلك بعد عبور 327 مهاجرا بحر المانش أمس الأول الأحد على متن ثمانية قوارب.

وبذلك يكون عدد المهاجرين الذين وصلوا المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام 2983 مهاجرا.