وفاة رئيس وزراء كندا السابق مولروني عن عمز 84 عاما

توفي رئيس الوزراء الكندي السابق ، بريان مولروني، عن عمر 84 عاما، طبقا لما ذكرته ابنته، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي/إكس/، تويتر سابقا.

وكتبت كارولين مولروني أمس الخميس "لقد توفي بسلام محاطا بعائلته".

وأشاد جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا الحالي بمولروني على موقع/إكس/، قائلا إن مولروني "لم يتوقف على الإطلاق عن العمل لصالح الكنديين وكان يسعى دائما لجعل هذا البلد مكانا أفضل ليطلق عليه وطن".

يذكر أن السياسي من الحزب التقدمي المحافظ، كان رئيس الوزراء الـ18، وتولى منصبه في الفترة من عام 1984 إلى عام1993 . وكان أعظم إنجاز له هو التفاوض بشأن "اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية"/نافتا/ بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1994 .

وعزز مولروني أيضا العلاقات مع أميركا وشن حملة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.