ليس " فيلما كرتونيا".. بوتين يحذر من اندلاع حرب نووية مأساوية

حذر الرئيس الروسي فلادمير بوتين من احتمالية اندلاع حرب نووية في حال تدخلت الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكريا في صراعه في أوكرانيا.

وقال بوتين لـ1000 ممثل من قطاعات السياسة والتجارة والثقافة والدين، خلال خطاب حالة الأمة أمام مجلسي البرلمان إنه يتعين على الغرب تذكر أن روسيا لديها أيضا أسلحة من شأنها ضرب أهداف في أرضه.

وأكد بوتين/ 71 عاما/ المقرر أن يعاد انتخابه الشهر المقبل، أن أي تصعيد واستخدام للأسلحة النووية يمكن أن يؤدي " لانقراض الحضارة ". وقال بوتين هذا ليس " فيلما كرتونيا".

ويذكر أن دول الناتو أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا لمحاولة ردع الحرب الروسية، التي دخلت عامها الثالث، ولكن الحلف لم يرسل بعد قوات لأوكرانيا.

وأوضح بوتين أن تداعيات مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مأساوية، في حين وصف في نفس الوقت المزاعم التي تفيد بأن روسيا تريد مهاجمة الغرب بأنها" هراء".

مع ذلك، أضاف بوتين أن روسيا سوف تعزز من أسطولها الغربي بسبب الخطر المحتمل الناجم عن توسع الناتو، رغم أنه عرض أيضا إجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن الاستراتيجي في العالم.