سورية.. قصف إسرائيلي يطال جنوب العاصمة دمشق

دوت عدة انفجارات جنوب العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان" في محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال سكان محليون يعيشون جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية "إنهم شاهدوا عدة صواريخ تسقط في محيط مدينة السيدة زينب وبلدتي حجيرة ببيلا على أطراف مدينة السيدة زينب الشمالية وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدد منها".

وأضاف السكان أن أحد الصواريخ استهدف مبنى وخلف أضراراً كبيرة وأن عدد من سيارات الإسعاف سمعت في المناطق المستهدفة".

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إن "إسرائيل أطلقت 4 صواريخ باتجاه جنوب العاصمة دمشق وقد تصدت الدفاعات الحوية السورية أسقطت بعضها وأن الجهات المختصة تقوم بتقييم المناطق المستهدفة".