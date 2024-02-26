أميركا تعين مبعوثا خاصا للسودان في مسعى لإنهاء الحرب

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين أنها ستعين مبعوثا خاصا جديدا للسودان، وذلك في إطار مساعي واشنطن لإنهاء الحرب التي دمرت أجزاء من البلاد وأودت بحياة عشرات الآلاف.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان حصلت عليه رويترز قبل الإعلان، إن الدبلوماسي السابق وعضو الكونغرس توم بيرييلو سيتولى دور المبعوث الخاص، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة التركيز على الصراع بعد فشل المحادثات في حله حتى الآن.

