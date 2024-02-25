حرائق الغابات تجتاح ولاية فيكتوريا في استراليا

التهمت حرائق الغابات، المستمرة منذ أيام في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق استراليا، عددا من المنازل، فيما حذرت السلطات من أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تأجيج الحرائق في وقت لاحق من الأسبوع.

وتعهد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، بتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة ولاية فيكتوريا في مكافحة حرائق الغابات.

وأدت حرائق الغابات، إلى تدمير ممتلكات، وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة منازلهم، والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.

وتعاني أستراليا من ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.

واندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا، اليوم الأحد، وفقا لهيئة الطوارئ بالولاية، فيما يكافح نحو ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.