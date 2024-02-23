فوضى مرورية بسبب تصادم 100 سيارة على طريق مغطى بالجليد في الصين

أدى تصادم 100 سيارة على طريق سريع مغطى بالجليد في شرق الصين الجمعة إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية فيما أظهرت مشاهد مصورة حالة فوضى في الموقع.

وبثت الشبكة الرسمية "سي سي تي في" مشاهد من موقع تصادم سيارات الركاب وقد تحول عدد منها إلى أكوام من المعدن.

وتناثر الزجاج على الطريق في سوجو، المدينة الواقعة على مسافة ساعة بالسيارة من شنغهاي، بينما كان المسعفون بلباسهم البرتقالي يتنقلون بين السيارات على مقربة من المارة.

وبينما لم تُسجل وفيات جراء حادث التصادم، نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للعلاج من جروح فيما أصيب ستة آخرون بخدوش بسيطة، وفق بيان لشرطة المرور المحلية نشر على منصة ويتشات.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها عقب الحادث الذي وقع قرابة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (23.00 ت غ الخميس)، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه "بسبب الطقس الماطر والبارد أصبحت الطرق أكثر تسببا للانزلاقات وباتت ظروف المرور معقدة".

وجددت سلطات الأرصاد تحذيرا صدر في وقت سابق هذا الأسبوع من تدني درجات الحرارة، يشمل مساحات واسعة من جنوب الصين، عقب أسابيع من طقس شتائي قاس في أنحاء البلاد.

وتكثر حوادث الطرق في الصين في ظل غياب قواعد السلامة الصارمة.