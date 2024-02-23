بوتين يعلن تحديث جميع القوات النووية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة تحديث 95 بالمئة من القوات النووية الاستراتيجية الروسية وأن القوات الجوية تسلمت للتو أربع قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.

أدلى بوتين بهذه التصريحات في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية ليوم المدافع عن أرض الآباء في روسيا، وهو احتفال خاص بالقوات المسلحة.

وأشاد الرئيس الروسي عشية الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في أوكرانيا بالجنود الذين يقاتلون هناك، ووصفهم بأنهم أبطال يقاتلون من أجل "الحقيقة والعدالة".

وقال "اليوم، وصلت حصة الأسلحة والمعدات الحديثة في القوات النووية الاستراتيجية إلى 95 في المائة".

وأضاف "التالي هو التطوير والإنتاج المتسلسل للنماذج الواعدة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري".

وفي الشهر الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الشركة المصنعة لصاروخ "زيركون" الفرط صوتي قوله إن إدخال الصاروخ إلى الخدمة "ليس إجراء سريعا" ويحتاج "قدرا معينا من الاختبارات".