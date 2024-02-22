تأييد أميركي بريطاني لتولي رئيس وزراء هولندا منصب أمين عام الناتو

قال مسؤول أميركي لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن "يؤيد بقوة" تولي رئيس وزراء هولندا مارك روته، منصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر المسؤول الأميركي أن بايدن يؤيد ترشيح روته للمنصب من منطلق أن قيادته للناتو "ستخدم التحالف بشكل جيد في هذا الوقت الحرج".

وكان موقع بوليتيكو الإخباري أول من أشار إلى دعم بايدن لروته.

ويهدف الناتو إلى وجود أمين عام جديد للحلف ليخلف الأمين العام المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ قبل قمة التحالف العسكري المقررة في واشنطن بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسه.

وجرى تعيين ستولتنبرغ أمينا عاما لحلف في عام 2014.

وكانت الدول الأعضاء في الناتو وافقت مرتين على تمديد ولاية ستولتنبرغ، خلال الحرب الروسية لأوكرانيا. ومن المقرر أن يغادر ستولتنبرغ منصبه مطلع أكتوبر.

وقال المسؤول الأميركي، في معرض تطرقه لدوافع تأييد بايدن، إن "روته يمتلك فهما عميقا لأهمية التحالف"، مضيفا أن رئيس الوزراء الهولندي "زعيم ومحاور بالفطرة".

وتلقى روته دعما إضافيا من بريطانيا اليوم الخميس، حيث قال مسؤول بريطاني إن رئيس الوزراء الهولندي يحظى باحترام كبير داخل حلف شمال الأطلسي و"يمتلك خبرات دفاعية وأمنية عميقة".

ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء الـ31 بالحلف على تعيين روته، كي يصبح أمينا عاما للتحالف .