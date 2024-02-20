الأمير وليام يخرج عن تحفظه ويطالب بوقف المعارك في غزة «في أسرع وقت ممكن»

دعا وريث العرش البريطاني الأمير وليام الثلاثاء الى "وقف المعارك في أسرع وقت ممكن" بين اسرائيل وحركة حماس مشددا على "سقوط الكثير من القتلى"، ليخرج بذلك عن خط التحفظ الذي تعتمده عادة العائلة الملكية البريطانية.

عبر أمير ويلز في بيان "عن قلقه الشديد إزاء الكلفة البشرية للنزاع في الشرق الأوسط منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 اكتوبر".

وقال "لقد سقط الكثير من القتلى. ومثل كثيرين آخرين، اتمنى أن تتوقف المعارك في أسرع وقت ممكن. غزة بحاجة ماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية. ومن الضروري أن يتم تسليم المساعدات وإطلاق سراح الرهائن".

والأمير وليام الذي نادرا ما يظهر علنا منذ العملية الجراحية التي خضعت لها زوجته كايت في منتصف يناير لديه عدة ارتباطات في الأيام المقبلة على صلة بالنزاع، تتعلق بالمساعدات الإنسانية أو زيارة كنيس يهودي.

عمدت الحكومة المحافظة حتى الآن الى إطلاق دعوات من أجل "هدنات إنسانية" أو السعي الى "وقف اطلاق نار دائم" بدلا من وقف فوري للقتال.

لكنها شددت اللهجة في وقت تهدد اسرائيل باطلاق هجوم واسع على رفح في جنوب قطاع غزة إلى حيث نزح نحو 1,5 مليون شخص.