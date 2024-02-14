رئيس لجنة المخابرات بالكونجرس يحذر من "تهديد خطير للأمن القومي" الأميركي

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي في بيان اليوم الأربعاء إن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونجرس الحصول على معلومات بشأن "تهديد خطير للأمن القومي" لم يحدده.

وأضاف النائب مايك تيرنر في البيان "أطالب الرئيس (جو) بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونجرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة علنا الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا التهديد".