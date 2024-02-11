البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو بضرورة حماية من يحتمون في رفح

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي اليوم الأحد بأن إسرائيل يجب ألا تمضي قدما في عملية عسكرية في رفح دون خطة لضمان سلامة نحو مليون شخص يحتمون هناك.

وأضاف البيت الأبيض أن الاتصال ركز أيضا على الجهود الجارية لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم حركة حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي لمدة 45 دقيقة، لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.

وخلال المكالمة، قال بايدن لنتنياهو إن إسرائيل يجب ألا تمضي قدما في عملية عسكرية في رفح دون خطة لضمان سلامة ما يقرب من مليون شخص يحتمون هناك.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو رد بأنه "مثلما تصرفت إسرائيل طوال الحرب للعمل وفقا للقانون الدولي ووفقا لأعلى المعايير، سنعرف كيف نفعل الشيء نفسه في رفح". وشدد نتنياهو أيضا على أن العملية في رفح ضرورية وأن إسرائيل ستفعل كل شيء لتقليل المس بالمدنيين.

وطلب بايدن من نتنياهو في محادثتهما إرسال وفد إسرائيلي إلى المحادثات بشأن الرهائن في القاهرة، حتى لو "لا ترى أفقا".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن بايدن طلب من نتنياهو الحفاظ على المبدأ المركزي للمساعدات الإنسانية، والتأكد من الوصول إلى الحصة المحددة البالغة 200 شاحنة يوميا.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد في محادثته مع نتنياهو الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس وضمان أمن إسرائيل ومواطنيها على المدى الطويل.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، ناقش الرئيس ورئيس الوزراء الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في أيدي حماس.

وأضاف البيان أن "الرئيس شدد على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومحددة لزيادة إنتاج واتساق المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين الأبرياء".

وتابع: "أعاد بايدن التأكيد على موقفه بأن العملية العسكرية في رفح لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتطبيق لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص يحتمون هناك. واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال وثيق".