الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي إسرائيلي على ريف دمشق

قال الجيش السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية أُطلقت على ريف دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من يوم.

وأضاف الجيش السوري في بيان "حوالي الساعة 05:‭1‬ من فجر هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وقالت سورية أمس، إن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الغربية خلال هجوم انطلق أيضا من مرتفعات الجولان.