نتنياهو: الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبدء هجوم في رفح، جنوبي قطاع غزة،حسبما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت فى موقعها على الانترنت "واي نت".

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن تقبل شروط حماس الأخيرة بشأن صفقة بخصوص الرهائن، لكنه لم يستبعد استمرار المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق مقبول لتأمين إطلاق سراح نحو 130 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو، في رد على سؤال لأحد الصحافيين حول عرض حماس، قوله "من خلال ما اطلعت عليه، حتى أنت ستقول لا" لعرض حماس.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن وزير الدفاع يوآف غالانت ألمح إلى أن إسرائيل قد ترفض شروط حماس بشأن صفقة لإطلاق سراح أكثر من 130 رهينة تحتجزهم في غزة.

وقال غالانت: "لقد تم صياغة رد حماس بحيث ترفضه إسرائيل، وموقفها هذا سيؤدي إلى استمرار الحرب وإرسال قواتنا إلى أماكن أخرى في غزة قريبا".

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن غالانت تحدث قبل مؤتمرين صحافيين متتاليين بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن مساء اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن إصرار حماس على وقف طويل الأمد للحرب المستمرة منذ 135 يوما، ووقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع، قد أطفأ جذوة تفاؤل بأن إطلاق سراح الرهائن أصبح في المتناول.